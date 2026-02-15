O retorno do Vitória à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino não foi como planejado. Em uma partida disputada no Estádio Luso-Brasileiro, o Fluminense superou as expectativas e venceu as Leoas por 1 a 0.

Domínio Carioca

Durante todo o jogo, a equipe carioca manteve o controle, contabilizando 22 finalizações, das quais 11 foram em direção ao gol. Em contraste, o Vitória conseguiu apenas uma tentativa, que acabou saindo. O gol decisivo surgiu já nos acréscimos da segunda etapa.

Momento Decisivo

Aos 46 minutos do segundo tempo, a atacante Kaline sofreu uma falta cometida pela goleira Lorrana, que resultou em um cartão vermelho. Sem poder realizar substituições, a zagueira Yasmin Índia assumiu a posição de goleira. A meia Patrícia Sochor cobrou a falta com precisão, confirmando a vitória para o Fluminense.

Outros Resultados da Rodada

Na abertura da primeira divisão do Brasileirão Feminino, o Flamengo venceu o Mixto por 1 a 0, com transmissão ao vivo pela TV Brasil. Já o Palmeiras derrotou o América-MG por 4 a 0, com destaque para Brena, que marcou dois gols. O Corinthians, atual hexacampeão, também garantiu vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br