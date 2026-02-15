domingo, fevereiro 15, 2026

Polícia Militar reforça segurança de foliões no Carnaval de Guaratuba

Polícia Militar intensifica policiamento e garante segurança de foliões no Carnaval de Guaratuba

A cidade de Guaratuba viveu um sábado movimentado com a presença de cerca de 40 mil foliões, que foram recebidos por um esquema de segurança robusto organizado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR). O reforço no policiamento aconteceu ao longo da avenida 29 de abril e em outros pontos de alta concentração, assegurando que os desfiles de trios elétricos e festividades carnavalescas ocorressem de forma segura para moradores e turistas.

Estratégia de Policiamento

A estratégia de policiamento adotada pela PMPR focou na prevenção e na proximidade com a comunidade. Com o apoio de unidades especializadas e tecnologia de ponta, a polícia empregou bases móveis, plataformas de observação elevada, drones e policiamento a pé. Esses recursos foram fundamentais para inibir delitos e garantir a tranquilidade durante os eventos de Carnaval.

Integração e Tecnologia

A utilização de tecnologias de monitoramento e coordenação em tempo real permitiu uma resposta ágil a qualquer incidente. A integração entre as diferentes modalidades de policiamento foi essencial para lidar com o grande fluxo de pessoas no litoral paranaense, consolidando Guaratuba como um destino popular durante a temporada de Carnaval.

Resultados Positivos

O Subcomandante-Geral da PMPR, coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, esteve presente nas ações em Guaratuba, elogiando o planejamento e empenho da equipe. 'Nossa presença reafirma o compromisso com a segurança dos cidadãos e visitantes. O sucesso desta noite é resultado da dedicação dos nossos policiais e do uso estratégico de recursos', afirmou.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

