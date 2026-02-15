O Carnaval é uma época de celebração e diversidade musical. Neste domingo, 15 de fevereiro, a região do Ibirapuera será palco de uma mistura de ritmos, com destaque para o sertanejo e o funk, prometendo agitar os foliões.

Michel Teló Anima com Sertanejo

O Bloco Sertanejinho, comandado por Michel Teló, começa às 11h, trazendo o ritmo sertanejo, um dos mais populares do Brasil, para o Carnaval no Ibirapuera. Teló, conhecido por hits como 'Fugidinha' e 'Ai Se Eu Te Pego', também apresentará canções do seu álbum 'Sertanejinho do Teló', incluindo sucessos como 'Metamorfose Ambulante' e 'Toda Forma de Amor'.

Pocah Traz o Funk à Tarde

A partir das 13h, a funkeira Pocah toma conta do palco, prometendo animar o público com seus sucessos mais recentes, como 'Molhadin' e 'Boombox'. A música 'Não Sou Obrigada', que a projetou nacionalmente, também estará no repertório, garantindo uma tarde repleta de energia e dança.

Outros Blocos da Região

Além das apresentações de Michel Teló e Pocah, outros blocos animarão o domingo de Carnaval em São Paulo. Entre eles, estão o Bloco da Periferia na Praça Barra de Ouro, o Bloco Carnavalesco Zé da Eskina no Jardim Santos Elias, e o Bloco 89 no Itaim Bibi. Cada um trazendo seu estilo e animação únicos, contribuindo para a diversidade cultural da festa.

