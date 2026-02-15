domingo, fevereiro 15, 2026

Cambé
TV Brasil Transmite Confronto entre Santa Rosa e Paysandu pelo Campeonato Paraense

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Jorge Luís Totti/Paysandu/Direitos Reservados

A TV Brasil levará ao ar, neste domingo (15), a emocionante partida entre Santa Rosa e Paysandu, válida pela sexta rodada do Campeonato Paraense 2026. O jogo será transmitido ao vivo para todo o país a partir das 15h10, com sinal gerado pela TV Cultura do Pará, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Confronto Decisivo

Santa Rosa e Paysandu ocupam as últimas posições do G-8 e precisam da vitória para garantir um lugar na fase de mata-mata. O duelo será realizado às 15h30, no Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará, prometendo fortes emoções para os torcedores.

Formato do Campeonato Paraense

O Campeonato Paraense é composto por 12 equipes divididas em dois grupos, onde os times enfrentam adversários da outra chave em um turno único. Os oito melhores avançam para a fase seguinte, enquanto os dois últimos são rebaixados. Em caso de empate na pontuação, critérios como número de vitórias e saldo de gols são utilizados para o desempate.

Transmissão ao Vivo e On Demand

Além da transmissão ao vivo pela TV Brasil, os fãs de futebol podem acompanhar a programação pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Para mais flexibilidade, a plataforma TV Brasil Play oferece a opção de assistir ao jogo pelo site ou aplicativo, disponível para Android e iOS.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

