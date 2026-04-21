Maestro João Carlos Martins é destaque no programa Na Mesa com Datena

O maestro João Carlos Martins será o convidado especial do programa Na Mesa com Datena, que vai ao ar nesta terça-feira (21), às 21h, na TV Brasil e também pelo canal oficial da emissora no YouTube.

Com uma trajetória de mais de cinco décadas dedicadas à música, João Carlos Martins irá compartilhar suas experiências de superação, detalhando como enfrentou desafios de saúde ao longo da carreira. O maestro também abordará sua participação em grandes espetáculos internacionais, sua relação com a fé, a música e seu carinho pelos animais.

Na Mesa com Datena é apresentado por José Luiz Datena e faz parte da nova programação da TV Brasil. O programa se destaca por entrevistas aprofundadas e pela análise de temas políticos, econômicos e sociais, promovendo debates qualificados e contribuindo para a formação crítica do público.

A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para fortalecer o jornalismo público e ampliar o acesso à informação. O programa pode ser assistido ao vivo pela TV aberta, TV por assinatura, parabólica e também via internet, pelo TV Brasil Play, disponível em site e aplicativo para Android e iOS.

Para acompanhar a programação da TV Brasil, os telespectadores podem acessar o site oficial ou seguir a emissora nas redes sociais, como Instagram, YouTube, X (antigo Twitter), Facebook e TikTok.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br