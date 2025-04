Polícia Civil prende suspeito de aplicar série de estelionatos em postos de combustíveis no Norte do Paraná

CAMBÉ/PR – A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Cambé, com o apoio de agentes de Rolândia, cumpriu nesta terça-feira (23) um mandado de prisão preventiva contra D.H.G., suspeito de praticar uma série de estelionatos em postos de combustíveis na região Norte do Estado.

O investigado havia sido preso em flagrante no dia 13 de abril, em Cambé, após abastecer um veículo VW/Fox e fugir do local sem efetuar o pagamento. A conduta, conforme apurado, se repetiu em pelo menos 14 outras ocasiões, em municípios como Apucarana, Mandaguari, Jataizinho, Rolândia, Curitiba, entre outros.

Na ocasião da prisão em flagrante, D.H.G. confessou o crime e admitiu ter utilizado placas clonadas, que foram posteriormente descartadas em uma área de mata. Apesar da gravidade dos atos, o suspeito foi posto em liberdade no dia seguinte (14/04), mediante imposição de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

As investigações, conduzidas de forma minuciosa pela equipe da Polícia Civil de Cambé, continuaram com a coleta de provas técnicas, como imagens de videomonitoramento, confrontos visuais, análise do histórico criminal e outros elementos que embasaram o pedido de prisão preventiva, deferido pela Vara Criminal de Cambé.

A nova prisão foi realizada no município de Rolândia, com apoio da Polícia Civil local. A operação contou ainda com a colaboração da Guarda Municipal de Arapongas e da Polícia Militar de Cambé, que ofereceram suporte técnico e operacional durante as diligências.

A Polícia Civil do Paraná ressaltou a importância da atuação integrada entre as forças de segurança pública e reafirmou seu compromisso com o combate aos crimes patrimoniais, especialmente aqueles que afetam o setor comercial e a confiança social.