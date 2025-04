Programa Cambé + Segura entra em nova fase com radares operando em 100% da cidade

A partir de segunda-feira (7 de abril de 2025), todos os radares instalados na cidade de Cambé estarão operando de forma integral. A medida faz parte da nova etapa do programa municipal Cambé + Segura, que visa reforçar a segurança pública e o controle de trânsito no município, utilizando tecnologia para prevenir infrações e colaborar com investigações criminais.

Ao todo, 28 câmeras de monitoramento de trânsito, distribuídas em 38 faixas da cidade, passam a autuar infrações como avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres, conversões proibidas e excesso de velocidade. As câmeras estão devidamente sinalizadas com placas de advertência instaladas previamente, garantindo transparência ao processo de fiscalização.

A medida também visa coibir práticas recorrentes em locais como a Avenida Canadá, próximo ao cruzamento com a Avenida Brasil, onde é comum motoristas desrespeitarem as normas de trânsito, especialmente ao realizarem conversões proibidas. A população deve ficar atenta às sinalizações, pois os radares estão aptos a identificar diferentes tipos de infrações.

Além das câmeras de fiscalização de trânsito, o programa Cambé + Segura conta com outros dispositivos integrados. São 41 câmeras com sistema de Leitura Automática de Placas (LAP), que registram veículos com histórico de ilícitos; 65 câmeras PTZ com capacidade de giro 360º e zoom; e 108 câmeras VMS, sendo 100 delas instaladas em escolas da rede municipal, garantindo maior segurança para alunos e profissionais da educação.

A Central de Monitoramento da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito de Cambé opera 24 horas por dia, analisando as imagens em tempo real. As autuações são geradas a partir da análise de agentes de trânsito, que validam as ocorrências registradas pelos equipamentos. O projeto ainda contempla ações educativas nas escolas e ruas, com a participação de agentes em atividades com alunos e motoristas.

De acordo com o prefeito Conrado Scheller, a implantação dos sistemas não tem como objetivo principal a aplicação de multas, mas sim a preservação da vida. “Estamos entre os municípios com maior PIB do Paraná e entre os mais seguros. Queremos organização e segurança para que Cambé continue crescendo com qualidade de vida”, afirmou.

A secretária municipal de Segurança Pública e Trânsito, Thays Kuchenbecker, reforçou que o projeto foi idealizado para promover segurança de forma abrangente. “Com as câmeras, o cinturão de monitoramento nas entradas da cidade e as ações educativas, buscamos garantir proteção e organização em todos os espaços públicos da cidade”, destacou.

Atualmente, Cambé possui uma frota de mais de 77 mil veículos, segundo o Detran-PR. Em 2024, foram registrados 494 sinistros de trânsito, envolvendo 614 pessoas e resultando em 10 mortes. Os dados reforçam a importância da iniciativa para reduzir ocorrências e preservar vidas.