Sonho realizado: menino de Cambé recebe farda da Polícia Militar e emociona a comunidade

Na quinta-feira, 3 de abril de 2025, um momento especial marcou a vida do pequeno Leandro, morador de Cambé, no norte do Paraná. Após enviar um vídeo ao Portal Cambé expressando seu sonho de se tornar policial militar e vestir a farda da corporação, o desejo do garoto se tornou realidade graças à mobilização de integrantes da Polícia Militar e agentes penitenciários da região.

Leandro, que estuda na Escola Municipal Valdomiro, manifestou sua admiração pela Polícia Militar ao dizer que deseja prender bandidos quando crescer. O garoto, que sonhava em usar a farda da PM, foi surpreendido em casa por uma equipe de policiais, que entregou o tão esperado uniforme e compartilhou um momento de muita emoção com ele e seus familiares.

A entrega contou com a presença do sargento Tavares, do tenente Moreira, dos agentes penitenciários Igor e Fabiano, além de outros policiais de Cambé que se envolveram na ação. O apoio da corporação e a sensibilidade em atender ao pedido da criança foram destacados como um gesto de aproximação com a comunidade e incentivo à cidadania.

Durante a visita, Leandro se mostrou emocionado e afirmou que pretende ir à escola vestido com a farda em um dia de fantasia. Ele também fez um pedido especial à sua professora Ana, para que possa usar o uniforme em sala de aula, mostrando com orgulho o carinho que tem pela profissão.

A ação, além de realizar o sonho de uma criança, reforça a importância do envolvimento social das instituições públicas, promovendo valores como respeito, admiração e inspiração para o futuro. A equipe do Portal Cambé acompanhou todo o momento e registrou a emoção dos envolvidos.