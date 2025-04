Polícia Militar de Cambé resgata vítima de cárcere privado e apreende suspeito de exploração sexual e posse de arma de fogo

Na noite de 1º de abril de 2025, uma operação da Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Comando Regional (2º CRPM) e da 11ª Companhia Independente (11ª CIPM), resultou no resgate de uma mulher que era mantida em cárcere privado e na apreensão de um suspeito envolvido em crimes de violência, exploração sexual e porte ilegal de arma de fogo, no município de Cambé.

A equipe policial foi acionada via COPOM após uma denúncia que relatava disparos de arma de fogo em uma residência. No local, no Jardim Ana Rosa, uma mulher informou que residia na casa há cerca de seis meses, onde produzia vídeos sob a supervisão de seu patrão. Segundo a vítima, ela era impedida de sair do local e era ameaçada com armas de fogo, mantidas na residência por dois homens: o proprietário do imóvel e um amigo dele.

A vítima relatou ainda que, naquela noite, um amigo havia tentado ajudá-la a fugir. Durante a tentativa de resgate, o proprietário da residência entrou em luta corporal com o homem, efetuando disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu o braço do amigo da vítima, que foi socorrido pelo Siate e encaminhado à Santa Casa de Cambé.

Durante a ocorrência, um dos suspeitos retornou à residência e foi identificado como cúmplice do proprietário. Em sua posse, foram encontrados dois aparelhos celulares e R$ 811,00 em dinheiro. A vítima afirmou que ele também participava da vigilância e da produção dos vídeos.

Diante da gravidade da situação, a equipe da PM, com apoio da ROTAM, entrou no imóvel para verificar a existência de outras vítimas. Algumas portas estavam trancadas, sendo necessário o arrombamento de duas delas. A residência era monitorada por aproximadamente 20 câmeras com sistema de áudio, controladas remotamente pelo suspeito.

A vítima solicitou que o gravador de vídeo (DVR), onde estavam armazenadas as imagens de vigilância, fosse apreendido como prova dos crimes. O equipamento foi recolhido pela equipe policial, juntamente com os celulares, o dinheiro e o suspeito, que foi encaminhado à delegacia para as medidas cabíveis.