PRF apreende mais de R$ 1 milhão em drogas em dois flagrantes realizados em Cambé

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta quinta-feira (3 de abril de 2025), duas apreensões significativas de drogas no trecho da BR-369 que corta o município de Cambé, no norte do Paraná. As ações resultaram na apreensão de aproximadamente 15 quilos de haxixe e 90 quilos de crack, totalizando um valor estimado de mercado superior a R$ 1 milhão.

As informações foram repassadas ao Portal Cambé pelo policial rodoviário federal Renato Alves, que detalhou as duas ocorrências. O primeiro flagrante ocorreu pela manhã, quando um veículo Palio Weekend foi abordado nas proximidades da empresa Coca-Cola. Durante a fiscalização, os agentes perceberam forte odor de álcool no interior do carro e encontraram um galão com o líquido. Diante do comportamento suspeito do condutor e das inconsistências em suas respostas, o veículo foi encaminhado à unidade da PRF, onde foram localizados 15 quilos de haxixe ocultos no tanque de combustível. O motorista já possuía três passagens pela polícia, incluindo uma por tráfico de drogas.

No período da tarde, outra equipe da PRF abordou um Fiat Strada. Durante a inspeção, foram encontrados mais de 90 quilos de crack escondidos na caçamba e em compartimentos ocultos do veículo. Além da droga, foi constatado que o carro apresentava sinais de adulteração no chassi, sendo identificado como veículo roubado. Segundo o condutor, ele não possui antecedentes criminais, o que ainda será verificado pelas autoridades.

O policial Renato Alves ressaltou que as apreensões demonstram a atuação firme da PRF no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região. Ele destacou que a corporação mantém presença constante nas rodovias federais e reforçou a importância da colaboração da população. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 191.

As drogas, os veículos e os envolvidos foram encaminhados para as autoridades competentes para os procedimentos legais.