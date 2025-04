Polícia Civil do Paraná, delegacia de Cambé apreende aproximadamente 3 kg de maconha durante a Operação Tebes

Na manhã desta quinta-feira (3 de abril de 2025), a Polícia Civil de Cambé deflagrou a Operação Tebes, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em bairros distintos do município. As ações ocorreram em imóveis localizados no Jardim Novo Bandeirantes e na Rua Manoel da Borba Gato, no Jardim Silvino, nas proximidades do Centro Cultural.

Durante o cumprimento do mandado na residência situada no Jardim Silvino, os policiais civis, com apoio do Canil da Guarda Municipal de Londrina, localizaram aproximadamente 3 quilos de maconha escondidos em uma área de fundo de vale. A droga, ainda não fracionada para comercialização, foi encontrada graças à atuação da cadela Hagar, pertencente à equipe do canil da guarda.

Segundo informações preliminares, a substância apreendida possuía valor agregado elevado por ainda estar em estado bruto, o que indica que seria posteriormente processada e embalada para venda. O responsável pelo imóvel foi abordado e encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. A operação faz parte de um conjunto de ações contínuas voltadas ao combate ao tráfico de entorpecentes na cidade.

A ação conjunta entre a Polícia Civil de Cambé e a Guarda Municipal de Londrina demonstra a importância da cooperação entre forças de segurança da região. O uso de cães farejadores foi essencial para o sucesso da operação, reforçando a efetividade de estruturas especializadas no enfrentamento à criminalidade.

A operação foi considerada um sucesso e reforça o compromisso da Polícia Civil com a segurança da população cambeense. A expectativa é que, no futuro, Cambé também possa contar com uma guarda municipal estruturada, fortalecendo ainda mais o sistema de segurança local.