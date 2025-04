Condutor colide com poste após desviar de cachorro em via de Cambé

Na noite da última quarta-feira (2 de abril), um acidente de trânsito foi registrado na Rua Stefano Parazini, nas proximidades da empresa Costa Rica Malhas, no Jardim Ana Rosa, em Cambé. Segundo informações apuradas no local, o motorista do veículo envolvido tentou desviar de um cachorro que atravessava a rua e acabou colidindo contra um poste.

A colisão causou danos de grande monta no veículo, que ficou com a parte dianteira completamente destruída. O motorista, que estava consciente, sofreu um corte na região da boca e um ferimento na mão. Ele foi atendido rapidamente por uma equipe do Siate e encaminhado ao hospital para a realização de exames complementares, como medida de precaução.

Em decorrência do impacto, parte do bairro Jardim Ana Rosa ficou temporariamente sem energia elétrica. Técnicos terceirizados da Companhia Paranaense de Energia (Copel) realizaram os reparos necessários, restabelecendo o fornecimento em aproximadamente meia hora.

Apesar da gravidade dos danos materiais, não houve registro de feridos graves no acidente. A ocorrência serve como alerta para os cuidados redobrados ao volante, especialmente em vias urbanas com circulação de animais.