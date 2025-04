Cambé marca presença na abertura oficial da 63ª ExpoLondrina

Na última sexta-feira (4), a cidade de Cambé esteve representada na abertura oficial da 63ª edição da ExpoLondrina, realizada no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina. O prefeito Conrado Scheller participou do evento ao lado de diversas autoridades políticas, representantes de entidades e instituições da sociedade civil organizada.

Considerada a maior e mais importante feira agropecuária do Brasil, a ExpoLondrina é promovida anualmente pela Sociedade Rural do Paraná (SRP) e se consolida como vitrine do agronegócio, inovação e desenvolvimento regional. Durante a solenidade de abertura, o prefeito Conrado Scheller foi convidado a fazer uso da palavra, ocasião em que reforçou a importância do setor agropecuário para a economia local e regional, além de parabenizar a organização pela grandiosidade do evento.

Também estiveram presentes na cerimônia o presidente da SRP, Marcelo El-Kadre; o prefeito de Londrina, Tiago Amaral; o governador do Paraná, Ratinho Júnior; e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A presença de autoridades nacionais e estaduais reforça a relevância institucional da feira para o Paraná e para o país.

A participação de Cambé na abertura da ExpoLondrina simboliza o engajamento do município com as pautas ligadas ao desenvolvimento do agronegócio e à valorização de eventos que fortalecem a economia e o relacionamento entre os setores produtivos. A cobertura fotográfica do evento foi realizada por Henrique Campinha.

Com informações de Fábio Luporini