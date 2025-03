Jovem morre após acidente com motocicleta em Cambé

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de William Júnio da Costa, de 31 anos, na tarde deste domingo (16), na rua Rio Pirapó, na divisa entre os bairros Jardim São Paulo e Jardim Santo Amaro, em Cambé.

Conforme informações colhidas junto a testemunhas pelo Portal Cambé, William teria perdido o controle da motocicleta ao passar sobre pedriscos deixados na via, em decorrência de uma obra recente realizada pela Sanepar. Após perder o controle, o jovem colidiu primeiro contra o meio-fio e em seguida bateu violentamente contra um poste, sofrendo morte quase instantânea.

Equipes do SIATE e do SAMU estiveram presentes no local do acidente, porém, o motociclista já estava sem vida ao momento do atendimento. Peritos da criminalística também compareceram ao local para analisar as circunstâncias exatas do acidente, e o laudo oficial ainda será divulgado.

William Júnio da Costa trabalhava em uma distribuidora de gás na cidade e era bastante conhecido na região. Ele havia se casado recentemente.

Moradores da região destacaram os problemas constantes enfrentados na rua Rio Pirapó, que possui intenso tráfego de veículos, motocicletas, pedestres e ciclistas. Recentemente, um incidente envolvendo o rompimento de uma adutora da Sanepar trouxe à tona mais uma vez questões sobre a qualidade das obras realizadas por empresas terceirizadas contratadas pela companhia.

Em contato com a Prefeitura de Cambé e a assessoria da Sanepar, o Portal Cambé não recebeu retorno oficial até o fechamento desta reportagem.

Diante da situação, moradores solicitam providências das autoridades locais para melhorar a segurança no trecho, incluindo possíveis mudanças no trânsito para evitar novos acidentes.