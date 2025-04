Homem morre em confronto com a Polícia Militar após perseguição na BR-369, em Cambé

Na manhã desta segunda-feira (14), um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar do Paraná, nas proximidades da alça de acesso entre a PR-445 e a BR-369, no município de Cambé. A ocorrência teve início com uma tentativa de abordagem por parte de uma equipe da Rádio Patrulha da 11ª Companhia Independente (CIPM).

Segundo o tenente Moreira, que conversou com o Portal Cambé, o suspeito dirigia um veículo Ford Ka e desobedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga em direção a Londrina. Durante a perseguição, o carro colidiu com uma motocicleta, ferindo o motociclista, que foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Cambé. Ele sofreu apenas ferimentos leves.

Ainda em fuga, o motorista perdeu o controle do carro, colidiu com um barranco e saiu correndo em direção a uma área de mata. Armado com uma submetralhadora de fabricação caseira, o homem ameaçou os policiais, que reagiram à ação e efetuaram disparos. O suspeito foi atingido e morreu no local.

Durante a remoção do corpo, os policiais identificaram que o homem utilizava uma tornozeleira eletrônica, o que indica que ele já cumpria medidas restritivas judiciais. A identificação oficial ainda não havia sido confirmada até o momento da publicação, mas a suspeita é de que ele possuía passagens anteriores pela polícia.

Questionado sobre a possível ligação entre este caso e o confronto ocorrido no domingo (13), também em Cambé, onde dois homens morreram portando armas semelhantes, o tenente informou que ainda não há confirmação oficial sobre a relação entre os envolvidos, mas a hipótese está sendo considerada pelas autoridades.

A ocorrência segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer a identidade do suspeito e a possível conexão com outros crimes na região.