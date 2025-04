Dois homens morrem em confronto com a Polícia Militar na BR-369, em Cambé

Na tarde de domingo (13), dois homens morreram após um confronto com a Polícia Militar na Rodovia BR-369, no trecho entre os municípios de Rolândia e Cambé, no norte do Paraná. De acordo com informações repassadas pela corporação, os suspeitos eram investigados por envolvimento em diversos roubos a mão armada registrados em Maringá e em outras cidades da região, além de um roubo a residência ocorrido em Santa Fé horas antes do confronto.

Durante patrulhamento na rodovia, equipes da PM visualizaram um veículo suspeito com as mesmas características apontadas nas denúncias. Foi iniciado um acompanhamento tático, mas os ocupantes do carro desobedeceram à ordem de parada e, na tentativa de fuga, dispararam contra os policiais.

Diante da agressão e da iminente ameaça à integridade das equipes, os policiais reagiram aos disparos. O confronto terminou com a morte dos dois suspeitos, que estavam armados com uma submetralhadora e uma pistola, conforme confirmado pela polícia. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Após o encerramento do confronto, a perícia criminal foi acionada para os procedimentos no local. Os corpos dos dois homens foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. Até o momento, as identidades dos suspeitos não foram oficialmente divulgadas.

A Polícia Militar ressaltou que os indivíduos eram considerados altamente perigosos e que a ação evitou possíveis novos crimes na região. Imagens de um dos roubos atribuídos à dupla, ocorridos na área de Maringá, foram encaminhadas às autoridades para complementar a investigação.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que irá apurar os detalhes do confronto e o histórico criminal da dupla.