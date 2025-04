Homem é preso após furtar combustível e tentar enganar polícia com placa adulterada na BR-369, em Cambé

Na tarde de domingo (13), por volta das 17h50, a Polícia Militar do Paraná, por meio da Equipe RPA da 11ª Companhia Independente (CIPM), registrou a prisão de um homem suspeito de furto de combustível em um posto localizado na Rodovia BR-369, no município de Cambé.

De acordo com o boletim de ocorrência, os funcionários do posto informaram que um veículo Volkswagen Fox, de cor cinza esverdeado, havia abastecido e saído do local sem efetuar o pagamento. A equipe policial, que já possuía informações sobre o mesmo veículo envolvido em outros furtos semelhantes, iniciou as buscas e localizou o automóvel próximo ao pedágio de Rolândia.

Durante a abordagem, o condutor confessou o crime e relatou que havia descartado a placa do veículo após o furto. Apesar de buscas realizadas nas imediações, a placa não foi localizada. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Rolândia, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, as placas utilizadas durante os furtos anteriores haviam sido furtadas na cidade de Arapongas, pertencentes a um veículo semelhante ao utilizado nos crimes. A promotoria de Justiça solicitou que fossem anexadas ao inquérito imagens registradas em outros furtos cometidos pelo mesmo autor.

A operação resultou em:

✅ Um homem preso

✅ Um veículo apreendido

A Polícia Militar do Paraná reforça a importância de denúncias e do apoio da comunidade para o combate a crimes patrimoniais como esse. Em caso de suspeitas ou flagrantes, a população pode entrar em contato pelo telefone 190.

Polícia Militar do Paraná — Nós fazemos a diferença.