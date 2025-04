Londrina vence na estreia da Série C e celebra retorno ao VGD com apoio da torcida

O Londrina Esporte Clube iniciou com o pé direito sua campanha na Série C do Campeonato Brasileiro 2025 ao vencer o Ypiranga-RS por 3 a 1, na tarde deste domingo (14), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). A partida marcou não apenas o retorno do Tubarão ao torneio, mas também à sua tradicional casa, que foi revitalizada para receber novamente os jogos do clube.

Em campo, o Londrina dominou as ações. Caio e Gustavo França marcaram no primeiro tempo, enquanto Cédric, que entrou na segunda etapa, ampliou o placar. O Ypiranga descontou com Marlone, já no fim do jogo. Com o resultado, o Londrina assumiu a segunda colocação da tabela, ficando atrás apenas do Botafogo-PB nos critérios de desempate. Já o time gaúcho aparece entre os últimos colocados.

O jogo também consolidou um dado positivo: o Londrina segue invicto em estreias na Série C. Em suas participações anteriores (2005, 2015, 2020 e 2024), o clube também venceu seus jogos iniciais.

Claudinei Oliveira celebra desempenho e conexão com a torcida

Após a partida, o técnico Claudinei Oliveira concedeu entrevista coletiva e destacou a intensidade da equipe, a resposta do grupo em campo e, principalmente, a forte conexão com a torcida, que lotou as arquibancadas do VGD.

— “Foi uma experiência fantástica. O torcedor incentivou do início ao fim. Mas essa reciprocidade vem da entrega dos jogadores. O Wallace me disse no vestiário: ‘A gente tem que manter essa identidade’. E é isso. O Londrina hoje correu, lutou e mereceu vencer”, afirmou.

O treinador elogiou também os estreantes da temporada, como Cédric, que marcou seu primeiro gol com a camisa alviceleste, e reforçou a importância de manter o time competitivo, com um elenco que se doa dentro e fora de campo.

— “Nosso ambiente é muito bom. Isso não garante vitórias, mas ajuda. Todos os jogadores entenderam o jeito que queremos jogar. E essa entrega diária, nos treinos e jogos, é o que constrói nosso desempenho”, completou Claudinei.

Próximos desafios

Na segunda rodada, o Londrina enfrenta o Floresta, fora de casa, no próximo domingo (21), às 16h, no estádio Presidente Vargas, no Ceará. Já o Ypiranga tenta a recuperação contra o Itabaiana, no sábado (20), às 16h, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Claudinei reforçou que, apesar do bom início, a equipe precisa manter os pés no chão:

— “Não tem empolgação. O time está focado, com humildade e consciência. Vamos trabalhar jogo a jogo para conquistar a pontuação necessária o quanto antes”, finalizou o técnico, que também dedicou a vitória à sua mãe, Maria Helena, falecida recentemente.

Coletiva de Imprensa: TV LEC

Foto: Rafael Martins / Londrina Esporte Clube