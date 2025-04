Ovos de Páscoa ou barra de chocolate? Vem descobrir se os cambeenses optarão por seguir a tradição e comprar ovos de chocolate

Com a aproximação da Páscoa- uma das datas mais simbólicas e aguardadas do calendário cristão, os consumidores já estão fazendo suas escolhas — e os tradicionais ovos de chocolate parecem estar perdendo espaço para barras de chocolate, caixas de bombom e até outras formas de celebração. Pelo menos é o que revelou uma pesquisa nacional da Nexus, amplamente divulgada pela imprensa, que apontou que apenas metade dos brasileiros pretende comprar ovos de Páscoa neste ano !

Para entender o comportamento local, a Coluna Bela Manchete e o Portal Cambé foram às ruas e ouviu a população no Calçadão de Cambé. A constatação foi clara: a alta nos preços tem feito muitas famílias reconsiderarem suas escolhas para celebrar a data!

Alguns dos entrevistados confirmaram que, apesar da tradição, estão buscando alternativas para as compras de Páscoa. Algumas ainda pretendem comprar ovos, mas com restrições. “Vou comprar um só, pra minha amiga. Ovo tá muito caro, não dá pra dar pra todo mundo”, afirmou Ione Almeida.

A dona de casa Andreia de Barros, por exemplo, afirmou que está pesquisando bastante antes de decidir: “A família é grande. Se for comprar pra um, tem que comprar pra todos. E pra isso, o preço tem que estar em conta”.

Além dos valores, o significado da Páscoa também apareceu com força nas respostas. Para algumas entrevistadas, o foco está mais na reflexão religiosa do que nos presentes. “Jesus é mais importante do que de repente o ovo”, contou Nilda Subtil.

Apesar das dificuldades econômicas, o espírito de união, carinho e partilha permanecem. E, em 2025, tudo indica que as barras de chocolate serão as protagonistas da celebração, substituindo os tradicionais ovos em muitas mesas — sem, no entanto, apagar o verdadeiro significado da data.

E você fará parte da turma que vai substituir os ovos de chocolate por barras?!

