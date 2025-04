Polícia Militar prende homem por tráfico, posse ilegal de arma e crime ambiental em Cambé

Na tarde de segunda-feira (14), por volta das 13h, a Polícia Militar do Paraná, por meio da Equipe RPA da 11ª Companhia Independente (CIPM), prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental no bairro Jardim Silvino II, em Cambé.

A equipe foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica, com relato de disparos de arma de fogo na Rua Antônio Dias Adorno. Ao chegar ao local e realizar a abordagem, os policiais foram autorizados pelo morador a entrar na residência, onde iniciaram uma busca detalhada.

Durante a ação, foram localizados:

80 gramas de maconha ;

; Uma balança de precisão ;

; Uma faca com resquícios de entorpecentes ;

; R$ 62,00 em dinheiro trocado ;

; Uma espingarda de pressão com modificações, compatível com munição real calibre .22.

Além dos materiais ilícitos, a equipe constatou também a presença de animais silvestres mantidos ilegalmente no imóvel. Ao todo, foram resgatados seis pássaros — incluindo três trinca-ferros, dois coleirinhas e um azulão com anilha irregular — além de um macaco da espécie sagui. O homem confessou ser o responsável por todos os itens e afirmou que os animais haviam sido adquiridos de terceiros, sem documentação ou autorização legal.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Cambé, junto com os objetos e animais apreendidos. A ocorrência também contou com o apoio da Polícia Ambiental, que realizou a lavratura do Auto de Infração Ambiental, no valor de R$ 3.500,00, conforme a legislação vigente. Os animais foram encaminhados ao Instituto Água e Terra (IAT), que ficará responsável pelos cuidados e destinação adequada.

A ação resultou em:

✅ 01 homem preso;

✅ Drogas, arma e objetos apreendidos;

✅ Animais silvestres resgatados e entregues ao IAT.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança pública e a proteção ambiental, e orienta a população a denunciar qualquer tipo de crime pelos canais oficiais, como o telefone 190 ou o disque-denúncia 181.

Polícia Militar do Paraná – Nós fazemos a diferença.