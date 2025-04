Confira os horários de funcionamento dos Shoppings de Londrina no final de semana de Páscoa

O próximo final de semana será especial, além de contar com um feriado na sexta-feira (18), emenda com outro na segunda-feira (21), e, vocês aí, mamães, papais, familiares, com certeza, já estão pensando no que fazer com a criançada, certo? Então, fomos ver como serão os horários de funcionamento dos shoppings de Londrina, confiram:

AURORA SHOPPING

Segundo assessoria de imprensa do Espaço, na Sexta-feira Santa (18), as lojas estarão abertas entre 14h e 20h, mas a praça de alimentação, restaurantes e operações de lazer funcionarão das 11h às 22h. Excepcionalmente neste dia, lojas que comercializam chocolates poderão abrir das 10h às 20h, de modo opcional.

No sábado, 19 de abril, o Shopping funcionará no horário habitual: das 10h às 22h (lojas) e 11h às 22h (alimentação e lazer).

No domingo, dia 20, as lojas ficarão fechadas, mas o setor de alimentação estará aberto entre 11h e 22h.

E na segunda-feira (21), Feriado de Tiradentes, as lojas do Aurora Shopping também vão funcionar em horário especial – das 14h às 20h . O setor de alimentação atenderá entre 11h e 22h.

BOULEVARD

Na Sexta-feira Santa (18), lojas e quiosques estarão abertos das 14h às 20 h e as operações que vendem chocolates das 10h às 20 h. Alimentação e lazer funcionarão das 11h às 22 h, supermercado das 9h às 20 h, e a academia das 9h às 14h.

No sábado (19), horário normal, das 10h às 22h.

No Domingo de Páscoa (20), lojas e quiosques estarão fechados, alimentação e lazer abrem das 11 às 22 h e supermercado das 9 às 20 h.

E na segunda-feira (21), Feriado de Tiradentes, lojas e quiosques abrem das 14 às 20 h, alimentação e lazer das 11 às 22 h supermercado das 9 às 20 h e academia das 9 às 14 horas.

CATUAÍ SHOPPING

Na Sexta-feira Santa (18), lojas e quiosques estarão abertos das 14 às 20 horas e as operações que vendem chocolates das 10 às 20 horas. Alimentação e lazer funcionam das 11 às 22 horas.

Já no sábado (19), Catuaí funcionará normalmente, das 10h às 22h.

No domingo (20), Páscoa, apenas as Praças de Alimentação do Shopping irão funcionar, das 11h às 22h.

E na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, as lojas e quiosques ficarão abertos das 14h às 20h. Já as Praças de Alimentação do Shopping irão funcionar, das 11h às 22h.

LONDRINA NORTE SHOPPING

Na Sexta-feira Santa (18), lojas e quiosques estarão abertos das 14h às 20. Alimentação He lazer funcionarão das 11h às 22 h, supermercado das 7h30 às 20 h, farmácia das 8h às 22h e a academia das 10h às 16h.

No sábado (19), horário normal, das 10h às 22h.

No Domingo de Páscoa (20), lojas e quiosques estarão fechados, e academia 11h às 16h, alimentação e lazer abrem das 11 às 22 h, supermercado das 8 às 21h , farmácia das 8h às 22h.

E na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, lojas e quiosques abrem das 14 às 20h, academia 11h às 16h, alimentação e lazer das 11 às 22 h, supermercado das 7h30 às 22h , farmácia das 8h às 22h.

Lembrando que cada Shopping possui seu cronograma de horários. Par mais in formações, busque pelas redes sociais oficiais de cada Shopping.

