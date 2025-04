Confira o que abre e fecha nos feriados de Páscoa e Tiradentes em Cambé

A Prefeitura vai alterar o horário de funcionamento das repartições públicas municipais para os feriados de Páscoa e Tiradentes. As mudanças valem para esta sexta-feira (18) e a próxima segunda-feira (21). Confira abaixo o que abre e fecha em Cambé durante os feriados.

Prefeitura de Cambé

O prédio principal da Prefeitura de Cambé, assim como as secretarias municipais e repartições públicas, estarão fechadas na sexta e segunda-feira. Os atendimentos retornam na terça-feira (22), a partir das 8h30.

Serviços de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), laboratório, Policlínica, CAPS e Farmácia Municipal também estarão fechadas nos feriados e voltam a atender a população na terça-feira.

A Unidade de Extensão para atendimentos de casos de dengue do Jardim Silvino estará fechada nesta sexta-feira, mas abre na próxima segunda, feriado de Tiradentes, ddas 7h às 19h. A Unidade fica na Rua Presidente Nilo Peçanha, 318. Já a Unidade do Cristal não abre na sexta e segunda-feira.

Quem precisar de atendimento de urgência e emergência pode procurar as Unidades de Pronto Atendimento do Município: UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) e Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).

Escolas

As 44 instituições municipais de ensino vão dispensar os alunos na sexta e segunda-feira. As aulas retornam normalmente na terça-feira.

E como já é tradição em Cambé, nesta quinta-feira (17), para celebrar a Páscoa, os alunos da rede municipal de ensino vão receber uma merenda especial com bobó de frango, batata palha, arroz branco, suco de uva integral e chocolate cremoso com coco ralado, além de um kit com chocolates.

Coleta de lixo

A coleta de lixo domiciliar irá funcionar normalmente durante os dias do feriado, com todas as equipes nos trechos do dia. A diferença será o horário da coleta, funcionando no mesmo dos sábados. A coleta de trechos diurnos começa às 6h45, e a de noturnos às 13h30.

Cemitério

O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf também vai abrir todos os dias, das 8 às 18 horas.

Comércio

O comércio varejista estará fechado em Cambé nos feriados, na sexta e segunda-feira. No sábado (19), as lojas estarão abertas até às 13h.