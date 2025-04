Espetáculo “A Paixão de Cristo” emociona público e lota o Zezão em Cambé

Na noite da quarta-feira, 16 de abril, o Anfiteatro José dos Santos Ribeiro, o Zezão, em Cambé, foi palco de um dos eventos mais marcantes da Semana Santa no município. O espetáculo “A Paixão de Cristo” retornou à cidade com grande público e forte carga simbólica para a comunidade cristã local.

A encenação, promovida pela Aleph Produções com o apoio da Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, contou com aproximadamente 140 atores. Com 26 cenas e duração de 1 hora e 40 minutos, o espetáculo trouxe ao público os momentos mais emblemáticos da trajetória de Jesus Cristo, desde a Santa Ceia até a ressurreição.

A estrutura do evento foi cuidadosamente planejada. Quatro cenários principais compuseram o palco, com ambientações inspiradas nos relatos do historiador Flávio Josefo. Entre eles, destacaram-se a representação da Fortaleza Antônia, sede de Pôncio Pilatos, e o Sinédrio, remetendo ao Templo de Salomão. A arquitetura seguiu o estilo românico, enriquecendo a ambientação e tornando a experiência ainda mais realista para os espectadores.

Segundo os organizadores, o projeto já soma 48 edições em diferentes cidades, com a participação de mais de 10 mil atores ao longo dos anos e um público estimado em um milhão de pessoas. Em Cambé, a emoção foi perceptível entre os presentes.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, destacou a relevância cultural e religiosa do evento. “Estamos na Semana Santa, uma semana de reflexão para todos nós cristãos. O que vivemos aqui hoje emocionou todos que vieram. Fica aquela vontade de, novamente o ano que vem, estar aqui para acompanhar essa celebração”, afirmou.

O público também compartilhou suas impressões. A empresária Julielen Peixoto, moradora de Cambé, esteve presente com seus filhos e o companheiro. “Foi muito emocionante. É maravilhoso para a cidade receber eventos gratuitos como esse, que unem as famílias. Meus filhos estavam ansiosos para vir. Foi uma noite especial”, relatou.

Vindas de outras cidades também marcaram presença. Roberta Faria, que veio de Belo Horizonte especialmente para acompanhar a encenação, elogiou a estrutura e destacou a cena da ressurreição como uma das mais emocionantes. “Tudo que retrata a vida de Jesus vale muito a pena. A cena da ressurreição de Lázaro e de Jesus foi especialmente tocante”, declarou.

Luciane Silva, auxiliar de serviços gerais, que já havia assistido à peça em outra cidade, ressaltou a importância da mensagem do espetáculo. “Foi tudo fantástico. Ver a ressurreição é um momento especial. Um importante momento de reflexão na Semana Santa”, pontuou.

Para garantir a segurança dos participantes, a organização contou com o apoio de equipes de segurança, ambulância disponibilizada pela Secretaria de Saúde, agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, além do suporte da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O sucesso do evento reforça a importância da valorização da cultura e da fé na programação do município, oferecendo ao público uma experiência acessível, educativa e emocionante.

Fotos: Gisele Cabrera/Prefeitura de Cambé