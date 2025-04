Ação conjunta da PF e PM resulta na prisão de advogado por tráfico de drogas em Arapongas (PR)

Na noite de sábado, 19 de abril, uma operação integrada entre a Polícia Federal (PF) e a Polícia Militar (PM) do Paraná, por meio da Companhia de Choque do 5º Batalhão, resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu na rodovia PR-218, em Arapongas, no norte do estado, durante fiscalizações contra crimes como contrabando, descaminho, tráfico de entorpecentes e armas.

O veículo abordado, um Toyota Etios vermelho, seguia da região de fronteira com o Mato Grosso do Sul em direção ao norte do Paraná. A abordagem aconteceu por volta das 19h30, quando equipes da Polícia Militar identificaram inconsistências nas declarações do condutor. O motorista, um advogado de 35 anos, morador de Ibiporã, já respondia em liberdade por processo relacionado ao tráfico de drogas.

Durante a revista no interior do carro, os policiais localizaram inicialmente uma pequena quantidade de substância análoga à maconha no porta-luvas. Em seguida, com o apoio do Canil da PM de Arapongas, foi encontrado aproximadamente 1 kg de haxixe escondido em um fundo falso sob o banco do passageiro. De acordo com a Polícia Federal, o entorpecente é do tipo “ice”, conhecido por sua alta concentração de THC, o que o torna especialmente valioso no mercado ilícito.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Londrina, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Londrina foi devidamente informada sobre a prisão, como determina o protocolo em casos envolvendo profissionais da advocacia.

A operação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Federal de Londrina, que atua em parceria com a Receita Federal e outras instituições de segurança pública no combate a crimes interestaduais e transnacionais. A atuação integrada tem como foco o reforço à segurança nas principais vias de acesso ao norte do Paraná, região considerada estratégica para o escoamento de produtos ilícitos vindos da fronteira.