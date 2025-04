Acidente com engavetamento deixa feridos na BR-369 durante feriado em Cambé

CAMBÉ/PR – Na tarde desta segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, um acidente do tipo engavetamento foi registrado na BR-369, nas proximidades do Villagio do Engenho, em Cambé, região metropolitana de Londrina. O acidente ocorreu no trecho de retorno da trincheira da Avenida Brasil, sentido bairro Bratislava, quando uma carreta colidiu na traseira de veículos que estavam parados no trânsito.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Cambé, que atendeu à ocorrência, o motorista da carreta não percebeu a lentidão do tráfego após sair da trincheira e não conseguiu frear a tempo, atingindo três veículos. Entre os automóveis envolvidos, um Chevrolet Celta ficou com a parte traseira bastante danificada.

O condutor do Celta e seus ocupantes sofreram ferimentos e precisaram de atendimento médico. Segundo o sargento Bittencourt, responsável pela equipe de resgate, o motorista apresentava fortes dores na região da coluna, com suspeita de trauma. Ele foi protocolado e encaminhado à Santa Casa de Cambé.

Dentro do mesmo veículo, também estavam duas crianças que, conforme avaliação inicial, encontravam-se conscientes e orientadas, mas foram encaminhadas ao hospital para exames mais detalhados. Uma passageira adulta, com dor cervical, também recebeu atendimento.

Nos demais veículos envolvidos, os ocupantes recusaram encaminhamento hospitalar, apresentando apenas escoriações leves ou nenhum ferimento.

O Corpo de Bombeiros aproveitou a situação para alertar sobre a imprudência de condutores que, por curiosidade, diminuem a velocidade ou param do outro lado da pista para observar a cena do acidente. De acordo com o sargento, esse comportamento coloca em risco a própria vida e a de terceiros, podendo causar novos acidentes. A orientação é manter a velocidade compatível com a via e evitar distrações.

O acidente reforça a importância de atenção redobrada no trânsito, especialmente em períodos de grande movimentação como feriados prolongados.