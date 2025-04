Bazar de vestidos de noivas e de festas arrecada recursos para ONG Viver

Um bazar de vestidos de noivas e de festas que será realizado no Londrina Norte Shopping, no próximo sábado (26), arrecadará recursos para os trabalhos desenvolvidos pela ONG Viver, que acolhe e apoia crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

O evento será realizado das 10h às 22h, aberto ao público, e terá diversas opções de vestidos de noivas, de madrinhas, madrinhas de aliança e de festas a preços acessíveis. Toda a renda será revertida para a instituição. A entrada é gratuita.

“O bazar funcionará como uma loja temporária dentro do shopping, com a venda de vestidos de noivas, de madrinhas, madrinhas de aliança e de festas. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção dos projetos da ONG Viver, que atualmente atende mais de 280 famílias com assistência social, alimentação, medicamentos e apoio durante o tratamento oncológico infantil”, afirma Elen Renata dos Santos, líder do projeto Brechó do Bem e coordenadora de setor na instituição.

Diferentemente de outros bazares, alguns realizados por fornecedores, este terá produtos doados por pessoas físicas, por mulheres que apoiam a causa e doaram seus vestidos para serem comercializados. “Contaremos com uma curadoria de produtos doados por pessoas físicas que apoiam a causa. Nosso time seleciona cuidadosamente cada peça para garantir qualidade, estilo e propósito em cada item vendido. Contaremos com 12 voluntários dedicados para atender os clientes”, explica Elen.

Para a coordenadora, estar no Londrina Norte Shopping potencializa a visibilidade do projeto. “Permite ampliar nossa visibilidade, atrair um público diversificado e engajado com a solidariedade e, ao mesmo tempo, transformar compras em gestos de cuidado e empatia. É uma forma de unir moda, consumo consciente e responsabilidade social em um único espaço”, avalia.

Gostou da informação pessoal? Nossa Coluna está sempre atenta a pautas que buscam informar e contribuir com a sociedade ! E, eu, Emily Müller , criadora da Coluna Bela Manchete, fui a idealizadora do Projeto “Bazar Trends” da ONG Viver , com isso, conheço de perto o trabalho incrível da ONG Viver e como toda ação é direcionada ao bem dos atendidos!

Conheça a ONG Viver e ajude você também: @ongviver.