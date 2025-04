Rompimento de adutora afeta abastecimento em diversos bairros da zona Norte de Londrina

LONDRINA/PR — A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informou, por meio de nota distribuída à imprensa na noite desta terça-feira (22), que o rompimento de uma adutora de grande porte comprometeu o abastecimento de água tratada em diversos bairros da zona Norte de Londrina.

A tubulação danificada está localizada no canteiro central da Avenida Winston Churchill. Equipes técnicas foram imediatamente mobilizadas para realizar o reparo emergencial. Devido à complexidade e ao diâmetro da adutora, os trabalhos se estenderam pela madrugada desta quarta-feira (23), com previsão de normalização gradativa do abastecimento ao longo da manhã.

Segundo a Sanepar, os bairros que podem apresentar interrupções ou baixa pressão no fornecimento de água são:

Jardim Moriá

Jardim São Jorge

Jardim Novo Horizonte

Residencial Horizonte 2

Jardim Maria Celina

Jardim Everest

Jardim Ilha do Mel

Jardim Paracatu

Residencial Tocantins

Jardim Parati

Residencial do Café

Jardim Continental

Jardim dos Pássaros

C.H. Parigot de Souza 1 e 3

Jardim dos Estados

Jardim Alto da Boa Vista 1

Jardim São Paulo

Parque Presidente Vargas

Jardim Arapongas

Parque Residencial Porto Seguro 1 e 2

C.H. Vivi Xavier

C.H. Manoel Gonçalves 1 e 2

Jardim Athenas Leblon 2

Parque Leblon Nasri

Jardim Santa Cruz

Jardim das Palmeiras

Jardim Planalto

Jardim Belle Ville

C.H. Sebastião de Melo Cesar

Parque Industrial Germano Balan e adjacências

A Sanepar orienta que os moradores desses bairros façam uso racional da água, priorizando atividades essenciais e evitando o desperdício. Residências com caixa d’água ou reservatórios domiciliares adequadamente dimensionados não devem sentir os efeitos do desabastecimento.

