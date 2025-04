Homem é detido por tráfico de drogas no bairro Aeroporto, em Londrina

Durante patrulhamento de rotina na manhã de domingo (2 de março de 2025), a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio de equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), pertencente ao 2º Comando Regional (2º CRPM), realizou a detenção de um homem de 50 anos por suspeita de tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Pixinguinha, no bairro Aeroporto, em Londrina.

Segundo a corporação, a equipe realizava rondas pelo bairro Marabá quando, ao entrar na Rua Pixinguinha, avistou dois indivíduos conversando próximos a um veículo estacionado. Ao perceberem a presença da viatura policial, os dois se afastaram rapidamente. Um deles, de 50 anos, aproximou-se do veículo e foi visto descartando algo ao solo.

Durante a abordagem, ambos os indivíduos foram revistados, mas nada de ilícito foi localizado com eles. No entanto, em varredura no local onde o homem foi visto jogando um objeto, os policiais encontraram 100 pedras de substância análoga a crack, embaladas e prontas para comercialização. Com o abordado também foi encontrada uma carteira contendo R$ 161,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem, o entorpecente e o dinheiro foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

