Flagrante: Onça-parda é avistada por patrulha rural em Cambé, na divisa com Bela Vista do Paraíso

Cambé (PR) – Policiais militares da Patrulha Rural da 11ª Companhia Independente de Cambé registraram, na madrugada da última quarta-feira, (02), um flagrante incomum durante rondas de rotina pela zona rural da cidade. Uma onça-parda foi avistada na região da Estrada da Prata, nas proximidades da divisa com o município de Bela Vista do Paraíso.

O animal, que aparentemente caçava capivaras na mata próxima à estrada, foi surpreendido pela iluminação das lanternas utilizadas pela equipe. Por alguns instantes, permaneceu imóvel diante da luz, comportamento comum diante de fontes luminosas inesperadas, antes de seguir em direção à vegetação densa.

A presença da onça-parda (Puma concolor), espécie nativa da fauna brasileira, reforça a importância das ações de patrulhamento e preservação ambiental nas áreas rurais. De acordo com a Polícia Militar, não há riscos iminentes para a população, visto que o avistamento ocorreu em região afastada do perímetro urbano.

A 11ª Companhia Independente tem intensificado o patrulhamento rural com o objetivo de coibir a ação de caçadores ilegais e de criminosos que atuam em propriedades afastadas. A ação também visa reforçar a segurança dos moradores da zona rural e preservar o meio ambiente, especialmente espécies ameaçadas ou vulneráveis.

O flagrante foi registrado em vídeo pela equipe policial e compartilhado nas redes sociais, onde rapidamente repercutiu entre os moradores da cidade e região. Apesar do ineditismo da imagem, autoridades reforçam que encontros com animais silvestres como a onça-parda são naturais em áreas de mata e devem ser tratados com cautela e respeito à vida selvagem.

A recomendação da Polícia Militar é que, ao se deparar com animais desse porte, a população mantenha distância, evite atitudes que possam assustá-los e acione as autoridades competentes, como a Polícia Ambiental ou o Instituto Água e Terra (IAT).