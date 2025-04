Polícias Militar e Civil recapturam foragido da Justiça em Alvorada do Sul

Na tarde da última terça-feira (1º), forças de segurança pública atuantes no município de Alvorada do Sul localizaram e recapturaram um indivíduo de 22 anos, foragido da Justiça Estadual. A ação foi resultado de diligências coordenadas após informações repassadas pelo Serviço Reservado (P2) da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM).

Segundo a Polícia Militar do Paraná, o foragido é oriundo de Londrina/PR e possui duas condenações por tráfico de drogas, conforme previsto no artigo 33 da Lei Federal n.º 11.343/2006. Ele mantinha domicílio no Jardim Santa Rosa, mas foi encontrado na área rural do município de Alvorada do Sul, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Após a abordagem e prisão, o indivíduo foi encaminhado provisoriamente à sede da 32ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRP), em Bela Vista do Paraíso. Ele aguarda remoção para a Cadeia Pública de Cambé, onde deverá permanecer à disposição da Justiça.

A operação envolveu unidades da Polícia Militar vinculadas ao 30º Batalhão (2ª Companhia, 1º Pelotão, Destacamento de Alvorada do Sul) e da Polícia Civil, demonstrando a integração entre as forças de segurança no combate à criminalidade na região.

A Polícia Militar do Paraná reforça o compromisso com a segurança pública e o cumprimento da lei.