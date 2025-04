Princípio de incêndio é rapidamente controlado na Cadeia Pública de Cambé

Na noite desta terça-feira (1), um princípio de incêndio foi registrado em um dos cubículos da Cadeia Pública de Cambé. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da ROTAM da 11ª Companhia da Polícia Militar e do Setor de Operações Especiais (SOE), que atuaram prontamente para conter as chamas.

De acordo com as informações apuradas, o fogo foi iniciado no interior de uma das celas, supostamente provocado pelos próprios detentos. A ação rápida das forças de segurança e emergência evitou que o incêndio se propagasse para outras áreas da unidade prisional.

A atuação integrada entre os bombeiros, a equipe da ROTAM e o SOE garantiu o controle da situação em poucos minutos. Não houve registro de feridos entre os presos ou agentes penitenciários, e nenhum dano grave à estrutura da cadeia foi relatado até o momento.

Boatos que circularam em redes sociais e aplicativos de mensagens sugerindo uma possível rebelião foram desmentidos pelas autoridades. Conforme as equipes de segurança, não houve qualquer tipo de motim ou conflito generalizado, apenas o princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado.

A situação segue sob monitoramento, e a direção da unidade prisional deve apurar as causas do incidente. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná ainda não divulgou nota oficial sobre o caso.