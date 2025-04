Polícia Militar intensifica operações de segurança em Cambé e região com ações do 2º CRPM

O 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM) intensificou, na última terça-feira (1º de abril de 2025), as ações de segurança pública nas regiões de Londrina, Apucarana, Arapongas, Cambé, Cornélio Procópio, Ivaiporã, Jacarezinho e Rolândia. As operações, denominadas “Bloqueio Noturno” e “Batida Policial”, abrangeram 89 municípios sob responsabilidade do comando.

As ações envolveram abordagens, bloqueios táticos e fiscalizações em vias urbanas e estabelecimentos comerciais, com o objetivo de coibir práticas criminosas e promover maior sensação de segurança à população. De acordo com o balanço divulgado, as operações resultaram na prisão de nove pessoas e na apreensão de um menor de idade.

Ao todo, foram abordadas 657 pessoas e 409 veículos passaram por fiscalização. Um veículo com registro de furto ou roubo foi recuperado durante a ação. Além disso, houve apreensão de entorpecentes, incluindo 13 quilos de haxixe, 28 gramas de cocaína, 18 gramas de crack e 62 gramas de maconha.

Também foram apreendidas 10 armas de fogo e 17 munições, demonstrando a eficácia das ações preventivas e repressivas promovidas pelas equipes do 2º CRPM.

As operações seguem como parte da estratégia de combate à criminalidade nas regiões atendidas pelo comando. A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso com a segurança da população e a redução dos índices de violência.