Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil é celebrado neste sábado, dia 15

Neste sábado, 15 de fevereiro, é celebrado o Dia Internacional de Luta Contra o Câncer Infantojuvenil, uma data fundamental para conscientizar a sociedade sobre a

importância do diagnóstico precoce.

A ONG Viver, Entidade que acolhe crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer no Hospital do Câncer de Londrina, atua há 23 anos e promove a Campanha “Estou Atento” (www.estouatento.com.br),

que busca disseminar informações sobre os sinais e sintomas da doença.

O câncer infantojuvenil é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). No entanto, quando detectado precocemente, as chances de cura podem ultrapassar 80%. “A informação salva

vidas. Identificar os primeiros sinais e procurar atendimento médico imediato faz toda a diferença no sucesso do tratamento”, destaca Paulo Bortone, Presidente da ONG Viver.

O QUE É O CÂNCER INFANTOJUVENIL:

O câncer infantojuvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais. Diferentemente do câncer em pessoas adultas, o infantojuvenil geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, mas pode ocorrer em qualquer lugar do organismo.

Por serem predominantemente de natureza embrionária, tumores nas crianças e adolescentes são constituídos de células indiferenciadas, o que comumente proporciona melhor resposta aos tratamentos atuais.

Os tipos de câncer mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias (que afetam os glóbulos brancos), os tumores que atingem o sistema nervoso central e os linfomas (sistema linfático).

Também são frequentes o neuroblastoma (tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal), tumor de Wilms (tipo de tumor renal), retinoblastoma (afeta a retina, fundo do olho), tumor germinativo (das células que originam os ovários e osículos), osteossarcoma (tumor ósseo) e sarcomas (tumores de partes moles).

CONHEÇA OS PRINCIPAIS SINTOMAS:

Na fase inicial, os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil podem se assemelhar aos de outras doenças comuns da infância. Por isso, é muito importante sempre avaliar as queixas das crianças e manter um acompanhamento regular com o médico pediatra.

Fique atento aos sintomas mais frequentes e faça a diferença:

-Palidez inexplicada

-Dores nas juntas e nos ossos, com ou sem inchaços

-Perda de peso

-Caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga

-Reflexo esbranquiçado no olho quando há incidência de luz

-Vômitos acompanhados de dor de cabeça, diminuição da visão ou perda de equilíbrio

-Manchas roxas ou sangramento sem machucado

-Febre prolongada, sem causa identificada

-Ínguas de crescimento progressivo

-Crescimento do olho, podendo estar acompanhado de mancha roxa no local

Confira também o vídeo e compartilhe com pais, mães e responsáveis por crianças e adolescentes ( vídeo feito pela ONG VIVER).

👉Saiba mais sobre a ONG VIVER e seu impacto na sociedade:

Resultados de Atendimento em 2024: Além do trabalho de conscientização, a Viver segue impactando a vida de centenas de crianças e suas famílias. Em 2024, a instituição apresentou números expressivos de atendimento, resultado do trabalho incansável de mais de 130 voluntários, de uma equipe de colaboradores comprometida e do fundamental apoio da comunidade:

● 1.100 atendimentos sociais;

● 1.001 atendimentos psicológicos;

● 429 atendimentos nutricionais;

● 146 atendimentos odontológicos;

● 309 suplementos alimentares distribuídos;

● 17.581 refeições servidas;

● 1.398 cestas básicas entregues;

● 3.005 caixas de leite (36.600 litros);

● 30 aquisições de próteses, órteses, exames, óculos e consultas em especialistas;

● 1.722 medicamentos distribuídos;

● 366 diárias de pernoite;

● 3.085 peças de roupas doadas através do Brechó do Bem;

● 314 crianças, adolescentes e famílias assistidas, provenientes de 91 municípios;

● 56 novos cadastros realizados;

● 16 altas e 23 óbitos registrados.

Por que continuar ajudando é fundamental:

Embora os números de 2024 sejam motivo de celebração, a ONG Viver reforça a importância do apoio contínuo da comunidade para manter e ampliar seus atendimentos. As doações recorrentes são essenciais para garantir que crianças e adolescentes tenham

acesso ao suporte necessário durante o tratamento.

A Central de Doações da ONG facilita contribuições de forma prática, por meio da conta de

luz, cartão de crédito ou Pix recorrente.

“A sua ajuda pode transformar ainda mais vidas em

2025.

👉Os interessados em fazer parte dessa corrente do bem podem entrar em contato através do telefone (43) 3315-0909 ou do WhatsApp (43) 3315-0913. O atendimento acontece de

segunda a sexta, das 8h às 16h.