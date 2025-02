Encontro de Patinadores em Londrina e Cambé

Nos dias 14, 15, 16 Londrina e Cambé serão palco de um grande encontro de patinadores profissionais e amadores. Reunindo atletas de diversas categorias do esporte que já é visto como uma promessa de medalhas olímpicas em Los Angeles em 2028.

Em Londrina o grupo da Família INLINE treina semanalmente em vários pontos da cidade. Cerca de 200 pessoas participam com idades variadas.

Um dos patinadores patina com a esposa e mais 4 filhos. O esporte foi um aliado na pandemia de 2019. Ivarson estava com 140 kg e perdeu peso praticando a modalidade.

Outro destaque é a atleta Rafinha de 9 anos que ficou em 4° lugar no Mundial na Itália e brilha com sua habilidade e apresentação de manobras.

O evento nos dias 14,15 e 16 deve reunir pelo menos 500 pessoas de várias cidades e estados.

No dia 14 – sexta – o grupo se reúne no Aeroporto às 21h para um passeio noturno com um percurso curto de aproximadamente 5km.

No dia 15 – sábado – uma competição agita os atletas em Cambé das 10h as 16h no Ginásio João de Deus Almeida na rua R. Carlos Sawade, 186.

Já no dia 16 – domingo – o encontro será das 9h ao 12h no estacionamento do Londrina Norte Shopping. Nesse dia as atividades serão livres para as famílias que gostam de patinar e também teremos apresentações das modalidades SLALOM e SLIDES.

As estrelas dos eventos são os atletas:

Maxwell Santos, 20 vezes campeão brasileiro e 6 vezes campeão Sul Americano que compete na categoria SLALOM.

Priscila Hofmann, atleta de SLIDE com 30 anos ela é campeã Sul Americana e 5 vezes campeã brasileira.

Alisson Cruz, atleta de SLIDE, vice-campeão Sul Americano, 3 vezes campeão brasileiro.

Andressa Fontinele, atleta de SLALOM, é patinadora profissional, campeã Sul Americana de SLALOM.

Victor Fialkovics, atleta de SLALOM, 5 vezes campeão Brasileiro e 4 vezes campeão Sul Americano.

O Encontro de Patinadores em Londrina é indicado para todas as idades e deve atrair quem já é profissional e também amador.

Todos serão muito bem vindos!!!

Realização e Patrocínio: LOJA INLINE STORE – LONDRINA –

Rua Raphael Ferraro, 52 – loja 8 – fica no SHOPPING ANTARES