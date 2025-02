Confronto policial em Cambé resulta em quatro detidos e um hospitalizado

Um confronto policial na madrugada do dia 15 de fevereiro de 2025, próximo à Via Dezesseis, em Cambé, no Paraná, resultou na detenção de quatro indivíduos e no ferimento de um suspeito, que foi hospitalizado. A ação, realizada por equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR), do 2° Comando Regional de Polícia Militar (2° CRPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), também levou à apreensão de uma pistola, celulares e bloqueadores de sinal GPS.

O incidente ocorreu por volta das 2h10, quando policiais em patrulhamento ostensivo avistaram um veículo Volkswagen Polo, de cor cinza, com características semelhantes às de um carro envolvido em crimes de roubo e furto na região de Maringá. O veículo trafegava pela BR-369, no sentido Rolândia–Cambé. Ao tentar abordar o automóvel, os policiais ouviram um som semelhante a disparos de arma de fogo e viram um clarão vindo do Polo, que acelerou em tentativa de fuga.

Durante a perseguição, o condutor do Polo realizou manobras bruscas e frenagens repentinas, tentando provocar uma colisão com a viatura policial. O veículo parou próximo a outro carro, e dois indivíduos desembarcaram. Um deles, armado, apontou a arma em direção aos policiais, que revidaram os disparos. O suspeito fugiu a pé, mas foi perseguido e atingido pelos agentes após tentar atirar novamente. Ele foi desarmado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SIATE), sendo encaminhado ao hospital.

O outro suspeito entrou em um veículo Jeep Renegade, onde houve resistência e agressão a um policial durante a abordagem. Com a chegada de reforços, os ocupantes do Renegade foram detidos. Na inspeção dos veículos, foram encontrados um celular no Polo e dois no Renegade, além de dois bloqueadores de sinal GPS no primeiro.

Os quatro detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina, juntamente com os veículos e objetos apreendidos. Nenhum outro ilícito foi localizado após buscas na área. A operação reforça o trabalho de inteligência e patrulhamento da PMPR no combate à criminalidade na região.