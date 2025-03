A Seleção Brasileira viveu uma noite histórica – mas pelos motivos errados – nesta terça-feira (data fictícia), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Ao enfrentar a Argentina, o Brasil foi derrotado por 4 a 1, resultado que representa a pior goleada já sofrida pela equipe em toda a história das eliminatórias da Copa do Mundo.

O revés superou o antigo recorde negativo, que havia sido uma derrota por 3 a 0 para o Chile em 2000. Além disso, esta foi a primeira vez que a Seleção perdeu os dois confrontos para a Argentina em uma mesma edição de eliminatórias. Em 2023, o Brasil já havia sido derrotado por 1 a 0 no Maracanã, ampliando ainda mais o impacto negativo do desempenho recente.

Segundo especialistas e analistas esportivos, os defensores brasileiros foram os mais criticados na partida, considerada por muitos uma das piores atuações coletivas da história recente da Seleção. A promessa de um jogo físico e intenso por parte dos brasileiros se transformou em um baile técnico e tático da Argentina, gerando manchetes internacionais como “bailar com o Brasil parece fácil” e “porrada histórica”.

A última vez que o Brasil havia perdido por uma diferença de três ou mais gols para a Argentina foi em 1964, reforçando a gravidade do resultado. O pior placar contra os argentinos continua sendo o 6 a 1 sofrido em amistoso de 1940.

A lista de derrotas do Brasil em eliminatórias cresceu nos últimos anos, com tropeços recentes contra Colômbia, Uruguai e Paraguai, além do revés histórico desta terça-feira. Desde 2023, a Seleção tem enfrentado um momento de instabilidade, com resultados abaixo do esperado e dificuldade em consolidar uma equipe competitiva.

A goleada coloca em xeque o planejamento da equipe técnica e aumenta a pressão sobre a CBF às vésperas da reta final rumo à próxima Copa do Mundo. O Brasil, que antes era conhecido por sua hegemonia nas eliminatórias, agora tenta se reerguer diante de uma campanha marcada por quedas de rendimento e críticas crescentes.