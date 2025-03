Secretárias de Assistência Social da região se reúnem em Cambé para discutir ações conjuntas sobre população em situação de rua

Na tarde da terça-feira, 25 de junho, o município de Cambé sediou um encontro entre as secretárias de Assistência Social dos seis maiores municípios da região norte do Paraná. A reunião teve como foco o alinhamento de ações conjuntas e regionalizadas para o atendimento da população em situação de rua, com o objetivo de construir estratégias integradas e mais eficazes para o enfrentamento desse desafio social.

Participaram do encontro as secretárias:

Flávia Iwakura (Cambé),

(Cambé), Fabíola Cristina Carrero (Apucarana),

(Apucarana), Marisa Bazana (Arapongas),

(Arapongas), Ester Rosana de Moura da Costa (Ibiporã),

(Ibiporã), Marisol Chiesa (Londrina),

(Londrina), Michele da Silva Pereira (Rolândia).

A proposta inicial da reunião foi padronizar práticas e trocar experiências, com base nas boas práticas de cada cidade. A intenção é evitar a migração do problema entre os municípios e tratar o tema de forma regional, uma vez que muitos indivíduos em situação de rua são conhecidos como “trecheiros”, circulando frequentemente entre essas localidades.

Segundo a secretária Flávia Iwakura, de Cambé, “a maioria dessas pessoas migra de um município para outro, o que dificulta a resolução efetiva da situação. A proposta do grupo é pensar soluções integradas e sustentáveis para amenizar esse quadro”.

O encontro também teve como pauta a importância de garantir os direitos da população em vulnerabilidade, reforçando que a assistência social vai além da distribuição de cestas básicas ou do atendimento emergencial. “A política de assistência é um direito, não um favor”, destacou Iwakura.

A reunião marcou o início de uma articulação regional, que deverá se repetir futuramente com o intuito de discutir não apenas a questão da população em situação de rua, mas também outros temas ligados à política de assistência social, como transferência de renda, benefícios eventuais e ações intermunicipais de proteção social.