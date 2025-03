Londrina inicia semana de treinos visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro

O Londrina Esporte Clube iniciou, nesta segunda-feira (24), a sua preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, a equipe principal realizará cinco sessões de treinos e um jogo-treino durante a semana.

As atividades serão realizadas no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, sede oficial do clube. A programação conta com um treino na parte da tarde e os demais no período da manhã. O jogo-treino acontecerá no sábado (29), também pela manhã, com portões fechados ao público, contra o Grêmio Maringá.

A reapresentação marca o início dos ajustes técnicos, físicos e táticos da equipe, que busca um desempenho sólido na terceira divisão nacional. O foco do trabalho, segundo a comissão técnica, é intensificar a preparação do elenco para a estreia na competição.

Agenda da semana do Londrina EC:

Segunda-feira (24/03): 16h – Treino no Estádio VGD

Terça-feira (25/03): 09h – Treino no Estádio VGD

Quarta-feira (26/03): 09h – Treino no Estádio VGD

Quinta-feira (27/03): 09h – Treino no Estádio VGD

Sexta-feira (28/03): 09h – Treino no Estádio VGD

Sábado (29/03): 10h – Jogo-treino: Londrina EC x Grêmio Maringá (portões fechados)

Domingo (30/03): Folga para o elenco

Com o calendário da Série C se aproximando, o Londrina trabalha para entrosar os jogadores e definir a equipe titular. O técnico Claudinei Oliveira espera aproveitar a semana cheia de treinamentos para fortalecer a base tática e física do grupo.

A expectativa é de que novas movimentações no elenco possam ocorrer nas próximas semanas, conforme a diretoria avalia o desempenho nos treinos e a necessidade de reforços para a competição.