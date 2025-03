Menino de 5 anos pede ajuda para realizar sonho de ganhar farda da Polícia Militar do Paraná

Um vídeo enviado ao Portal Cambé nesta semana tem sensibilizado a comunidade local. Na gravação, o pequeno Leandro, de cinco anos de idade, aparece pedindo ajuda para realizar o sonho de ganhar uma farda da Polícia Militar do Paraná.

“Meu nome é Leandro, eu tenho cinco anos, eu quero a roupa da polícia… e eu tô com febre porque eu quero”, diz o menino no vídeo, que tem repercutido nas redes sociais. Segundo relato da mãe, Leandro é apaixonado pela Polícia Militar e sonha em se vestir como seus ídolos fardados. O desejo é tão intenso que, segundo a família, ele chegou a apresentar sintomas de febre de ansiedade e emoção.

Diante do apelo, o Portal Cambé iniciou uma mobilização para tentar encontrar alguém que possa doar uma farda mirim ou contribuir de alguma forma para tornar esse sonho possível. Não se trata de uma fantasia comum, mas de uma farda simbólica, que represente o carinho que a criança tem pela instituição.

O diretor do portal disponibilizou seu WhatsApp pessoal para quem quiser ajudar com a doação ou indicar onde é possível adquirir uma farda infantil semelhante à da corporação, respeitando sempre os limites legais de uso e representação.

A ação não apenas visa realizar o desejo de Leandro, mas também destaca como gestos simples de solidariedade podem transformar momentos da infância em lembranças inesquecíveis.

Quem tiver interesse em colaborar com a iniciativa pode entrar em contato diretamente com o Portal Cambé. A equipe está intermediando a comunicação com a família da criança e acredita que, com o apoio da comunidade, será possível atender esse pedido especial.