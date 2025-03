Mutirão contra a dengue recolhe mais de 400 toneladas de lixo em duas semanas em Cambé

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Saúde Pública, divulgou que recolheu 417 toneladas de lixo nas últimas duas semanas de mutirão de limpeza contra a dengue. O número equivale a 119 caminhões carregados apenas com materiais inservíveis, coletados nas regiões do São Paulo, Santo Amaro, Silvino, Novo Bandeirantes e Algacyr Ferreira.

Segundo o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Coletiva, Anderson Marquini, a quantidade de lixo recolhida chama a atenção e revela a gravidade do problema. “Se cada item descartado representa um possível criadouro do mosquito, o volume retirado mostra o tamanho do risco que a cidade enfrenta”, explicou.

Atualmente, Cambé contabiliza 2.920 notificações, 285 casos confirmados e quatro óbitos em investigação relacionados à dengue. Diante desse cenário, a Prefeitura intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Além dos mutirões, o município também realiza:

Visitas domiciliares com Agentes de Combate às Endemias ;

; Capacitações para médicos e enfermeiros da rede pública ;

; Campanhas de conscientização da população ;

; Vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos ;

; Aplicação do inseticida UBV pesado (fumacê) nas áreas com maior incidência de casos.

Apesar dos esforços do poder público, Marquini reforça que a colaboração da população é essencial. “A Prefeitura está fazendo sua parte, mas é preciso que cada cidadão cuide de seu quintal e elimine tudo o que possa acumular água. O fumacê é a última medida e não resolve o problema sozinho”, alertou.

Próximo mutirão será neste sábado (29)

Dando continuidade à mobilização, um novo mutirão de limpeza acontece neste sábado (29), a partir das 7h, nos bairros Jardim Ana Rosa, Cidade Alta, José Fávaro e Parque Industrial. A orientação da Secretaria é para que os moradores coloquem os objetos permitidos nas calçadas na noite anterior, a fim de garantir que o material seja recolhido.

Serão aceitos móveis, madeiras e objetos que possam acumular água. Não serão recolhidos galhos, folhas, entulhos ou materiais de construção.

Caso o volume de resíduos seja elevado, os caminhões da Prefeitura retornarão durante a semana para completar a coleta, garantindo que todas as residências da região sejam atendidas.

As ações integram a estratégia de enfrentamento à dengue no município, priorizando a eliminação dos focos do mosquito transmissor antes que ele se prolifere.