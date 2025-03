Reunião entre protetores de animais e Meio Ambiente de Cambé debate castrações, maus-tratos e políticas públicas

Na manhã desta quarta-feira (26/03), representantes da causa animal em Cambé participaram de uma reunião com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com o objetivo de discutir ações voltadas ao bem-estar animal. As informações foram repassadas ao Portal Cambé pela protetora Dolores, que participou do encontro.

Entre os principais temas abordados estiveram o início das castrações de cães e gatos por meio do projeto da Prefeitura, o combate aos maus-tratos, a criação de um banco de ração para apoio a protetores independentes e o andamento do convênio com a UNIFIL (Centro Universitário Filadélfia).

Durante a reunião, a secretária de Meio Ambiente, Roberta, informou que o programa de castrações já está em fase final de organização e deverá começar em abril. O serviço é considerado essencial por protetores e ativistas para o controle populacional de animais e redução de abandonos nas ruas da cidade.

Outro ponto discutido foi o banco de ração, que visa oferecer suporte alimentar a animais resgatados e mantidos sob os cuidados de protetores voluntários.

Quanto ao convênio com a UNIFIL, a secretária afirmou que está em andamento, e que a parceria poderá proporcionar atendimento veterinário.

A questão dos maus-tratos também foi amplamente discutida. Os protetores pediram reforço na fiscalização e nas campanhas de conscientização, além de canais acessíveis para denúncias. A Secretaria se comprometeu a intensificar o acompanhamento dos casos.

A reunião foi considerada positiva pelos participantes, que destacaram a importância da construção de soluções conjuntas entre o poder público e a sociedade civil para garantir o respeito e a dignidade dos animais.