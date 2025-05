Nilson Horácio é nomeado novo diretor da Ouvidoria da Prefeitura de Cambé e assume compromisso com atendimento de excelência

CAMBÉ – A Prefeitura de Cambé nomeou, por meio de uma reestruturação no setor, o servidor público Nilson Horácio como o novo diretor do Departamento de Ouvidoria Municipal. Com 12 anos de atuação como fiscal do Procon no município, Horácio assume agora a responsabilidade de coordenar um dos canais mais importantes de escuta e interlocução entre o poder público e a população.

A Ouvidoria da Prefeitura funciona como um canal direto para que os cidadãos possam registrar reclamações, sugestões, demandas diversas e pedidos com base na Lei de Acesso à Informação, de maneira sigilosa e acessível por telefone, site institucional, portal da transparência e e-mail.

Segundo Nilson Horácio, o objetivo principal é tratar 100% das solicitações recebidas, com foco no retorno e encaminhamento adequado das demandas. “Que possamos trazer para a população um serviço melhor executado e o mais próximo da excelência possível”, afirmou.

Desafios e metas da nova gestão

Um dos principais desafios enfrentados pelo novo ouvidor é reduzir o número de demandas indevidas, que muitas vezes não dizem respeito diretamente ao papel da Ouvidoria. “Percebemos que muitas pessoas buscam a Ouvidoria para solicitar serviços que poderiam ser feitos diretamente nas Secretarias responsáveis. Nosso trabalho também envolve orientar esses cidadãos e indicar o canal correto para acelerar o atendimento”, explica Horácio.

Quando a solicitação chega à Ouvidoria, é necessário abrir um processo formal e estipular prazos para as Secretarias executoras. Já quando o contato é feito diretamente com o setor responsável, o serviço pode ser atendido com mais agilidade. A Ouvidoria, segundo Horácio, deve ser acionada principalmente quando um serviço não foi prestado ou quando há necessidade de acompanhamento e resposta oficial.

Em 2025, somente até o mês de maio, o setor já recebeu 2.100 solicitações, demonstrando o papel estratégico da Ouvidoria na mediação entre população e administração pública.

Canais de atendimento e novas plataformas

A Ouvidoria Municipal de Cambé está localizada na Rua Pará, nº 154, com atendimento presencial e remoto. Os contatos disponíveis são os telefones (43) 3174-2771, 3174-2772 e o número 156, embora este último possa apresentar dificuldades em ligações feitas por operadoras de telefonia móvel.

Também é possível registrar manifestações pelo e-mail ouvidoria@cambe.pr.gov.br ou por meio do site oficial da Prefeitura. Ainda no mês de maio, o serviço passará a integrar o sistema Fala.BR, plataforma vinculada ao gov.br, ampliando os canais disponíveis para a população.

Todo o processo é realizado com garantia de sigilo, sem exposição dos dados pessoais dos cidadãos.