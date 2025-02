Incêndio em apartamento no Portal das Palmeiras é controlado graças à ação rápida do zelador

Um incêndio que começou na tubulação de gás da cozinha de um apartamento no condomínio Portal das Palmeiras, localizado na região do Jardim Santo Amaro, em Cambé, foi controlado rapidamente na tarde desta terça-feira, graças à pronta intervenção do zelador do prédio. O incidente ocorreu em um dos blocos do condomínio, e, felizmente, não havia moradores no apartamento no momento do ocorrido.

Segundo relatos, moradores do condomínio visualizaram as chamas e alertaram o zelador, que agiu de forma rápida e eficiente. Utilizando um extintor de incêndio, ele adentrou o apartamento e conseguiu impedir que o fogo se alastrasse. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local em pouco tempo, auxiliando no controle completo do incêndio.

O zelador, no entanto, inalou fumaça durante a ação e precisou ser encaminhado à Santa Casa de Cambé para receber cuidados médicos. Ele foi o único ferido no incidente. O incêndio atingiu parte da lavanderia do apartamento, resultando na perda de um balde contendo tapetes e um par de tênis.

Como medida de segurança, o bloco do condomínio foi evacuado durante os trabalhos dos bombeiros. A causa exata do incêndio ainda não foi determinada, mas acredita-se que tenha iniciado na tubulação de gás da cozinha.

A ação rápida do zelador e a eficiência do Corpo de Bombeiros foram fundamentais para evitar danos maiores e garantir a segurança dos moradores.

Nota de Esclarecimento do Condomínio Portal das Palmeiras

O Condomínio Portal das Palmeiras vem a público esclarecer sobre o princípio de incêndio ocorrido nesta terça-feira em uma de suas unidades. Informações divulgadas anteriormente sugeriam que o incidente teria relação com a tubulação de gás da cozinha, o que não corresponde à realidade.

De acordo com a avaliação técnica realizada pelo Corpo de Bombeiros, que esteve presente no local, não foi detectada qualquer irregularidade ou problema relacionado ao gás ou à tubulação. Os bombeiros atribuíram o ocorrido a uma ignição espontânea, cujas causas específicas ainda estão sob análise.

O condomínio reforça que todas as medidas de segurança foram tomadas rapidamente, com a pronta atuação do zelador, que utilizou um extintor para controlar as chamas antes da chegada dos bombeiros. O zelador, que inalou fumaça durante a ação, foi encaminhado para atendimento médico e passa bem.

O Condomínio Portal das Palmeiras reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os moradores e agradece a compreensão e colaboração de todos durante o ocorrido. Novas informações serão compartilhadas conforme a conclusão das investigações.