Colisão envolve três veículos na BR-369 em Cambé

Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada na tarde desta terça-feira (25/02) na BR 369, em Cambé, próximo ao condomínio Villagio do Engenho. Os veículos envolvidos foram um Hyundai Creta, um Fiat Siena e um Ford Fiesta. De acordo com informações preliminares, o condutor do Fiat Siena teria passado mal ao volante, perdido o controle do veículo e colidido com os outros dois carros.

Felizmente, o acidente resultou apenas em danos materiais. Não houve vítimas feridas, segundo relatos iniciais.

A BR 369 é uma das principais rodovias da região, e acidentes como este reforçam a importância de cuidados redobrados ao volante, especialmente em casos de mal-estar ou condições adversas de saúde. A Polícia Rodoviária e os órgãos competentes estão investigando as circunstâncias exatas do ocorrido.