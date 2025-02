Operação Nova Bazófia: Gaeco e PM Cumprem 37 Mandados em Cambé e Outras Cidades

Nesta terça-feira, 25 de fevereiro, o Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), deflagrou a Operação Nova Bazófia, cumprindo 37 mandados de busca e apreensão em Cambé e outras cidades do Paraná, além de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. A ação, autorizada pela 4ª Vara Criminal de Londrina, tem como objetivo combater uma associação criminosa envolvida em tráfico de drogas, posse ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

A operação é um desdobramento da Operação Bazófia, iniciada em 2022, e investiga uma organização criminosa que utilizava empresas de fachada e contas de terceiros para ocultar recursos ilícitos. Os suspeitos também investiam em imóveis e veículos de luxo para lavar dinheiro. Entre os investigados, há indivíduos com histórico criminal extenso, incluindo envolvimento em homicídios.

Durante as buscas, foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos, armas, munições e dinheiro em espécie. Além disso, o Judiciário determinou o sequestro de bens de alguns dos investigados. Quatro pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de armas, munições e falsidade documental.

A operação reforça o compromisso das autoridades no combate ao crime organizado, destacando a importância de ações conjuntas para desarticular redes criminosas que atuam em diversas regiões do país. Em Cambé, a execução dos mandados demonstra a atuação firme das forças de segurança para garantir a ordem e a segurança pública.