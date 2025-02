Acidente com tombamento de caminhão na PR-444 em Mandaguari deixa condutor ferido

No dia 25 de fevereiro de 2025, um acidente do tipo tombamento foi registrado na PR-444, no km 38 + 200 m, no município de Mandaguari, região norte do Paraná. O sinistro ocorreu às 09h05, em uma pista simples e sob condições climáticas favoráveis.

O veículo envolvido foi um caminhão Volvo/FH 500 6x2T, com placa de Maringá/PR, que trafegava pela rodovia estadual PR-444. O caminhão, que puxava um reboque SR/Facchini SRF CB, também com placa de Maringá/PR, tombou para a margem esquerda da rodovia ao atingir o km 38 + 950, na alça de acesso para a BR-376. O acidente causou danos de aproximadamente 11 metros ao meio-fio da via.

O condutor, identificado como R.S.A., homem de 32 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi para atendimento médico. De acordo com as informações da Polícia Militar do Paraná, foi realizado teste de etilômetro no condutor, que não apresentou sinais de embriaguez e não precisou ser hospitalizado.

O trecho da PR-444 onde ocorreu o acidente é conhecido por ser uma via de pista simples, o que exige atenção redobrada dos motoristas, especialmente em alças de acesso e curvas. Apesar das condições climáticas favoráveis no momento do sinistro, o tombamento do caminhão resultou em danos materiais significativos à infraestrutura da rodovia.

A ocorrência foi atendida pela 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Rolândia, que registrou os detalhes do acidente e orientou o trânsito no local. Não houve informações sobre outros veículos envolvidos ou vítimas adicionais.

O caso serve como alerta para a importância da prudência ao volante, especialmente em trechos de rodovias com pista simples e acessos complexos. A Polícia Rodoviária reforça a necessidade de respeitar os limites de velocidade e manter a atenção constante nas vias.