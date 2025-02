Furto de tacógrafos e módulos de ônibus afeta transporte metropolitano em Londrina e Cambé

Um furto de tacógrafos e módulos de ônibus foi registrado no sistema de transporte metropolitano que atende as cidades de Londrina e Cambé, no Paraná. O caso, que ocorreu em veículos da empresa TCR/TIL, foi comunicado à Polícia Militar, que está no local para investigar o ocorrido. A empresa não divulgou oficialmente quais linhas foram afetadas, mas fontes indicam que as rotas mais prejudicadas são as que operam na cidade de Cambé.

De acordo com um funcionário da TCR/TIL, pelo menos 20 veículos tiveram seus módulos furtados, o que sugere uma ação planejada e em grande escala. Os equipamentos roubados, essenciais para o funcionamento dos ônibus, possuem um alto valor de mercado, variando entre R30mileR30mileR 40 mil por unidade. A falta desses dispositivos pode causar transtornos operacionais e impactar diretamente os usuários do transporte público.

A Polícia Militar foi acionada e está investigando o caso para identificar os responsáveis pelo furto. Ainda não há informações sobre suspeitos ou pistas que levem à recuperação dos equipamentos. Especialistas alertam que esse tipo de crime não é isolado. Recentemente, a cidade de Maringá, também no Paraná, registrou casos semelhantes, indicando um possível padrão de atuação de gangues especializadas em furtos de peças de ônibus em diferentes regiões do país.

A TCR/TIL, responsável pelo sistema de transporte metropolitano, não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Tentativas de contato com a empresa para obter mais detalhes não foram respondidas até o momento. A falta de informações claras pode gerar incerteza entre os usuários do transporte público, que dependem dessas linhas para seus deslocamentos diários.

O furto de tacógrafos e módulos de ônibus é um crime que afeta não apenas as empresas de transporte, mas também a população que depende desses serviços. A situação reforça a necessidade de medidas de segurança mais eficazes para proteger os veículos e garantir a continuidade do transporte público.