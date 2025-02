Polícia Civil de Cambé identifica suspeito de assédio a menores próximo a escolas

A Polícia Civil de Cambé realizou uma diligência na manhã desta quarta-feira (26/02) para tentar prender um homem suspeito de assédio a menores de idade próximo a escolas da cidade. O caso, que já havia sido divulgado anteriormente, ganhou novos desdobramentos após a comunidade local colaborar com a identificação do suspeito.

De acordo com informações da polícia, o homem é acusado de praticar assédio contra crianças e adolescentes nas proximidades de instituições de ensino em Cambé. A investigação avançou graças a denúncias feitas por moradores, que ajudaram a polícia a identificar o suspeito. No entanto, a tentativa de prisão realizada nesta manhã não foi bem-sucedida, pois o indivíduo não foi encontrado no local indicado.

A polícia destacou a importância da participação da comunidade no combate a crimes desse tipo. “A denúncia é fundamental para que possamos agir rapidamente e garantir a segurança das nossas crianças”, afirmou um dos agentes envolvidos na operação. A população pode fazer denúncias de forma anônima pelo WhatsApp da Polícia Civil (43) 3249-8615 ou pelo Disque Denúncia 181.

O suspeito já tem um mandado de prisão em aberto, e a polícia acredita que sua captura é uma questão de tempo. “Estamos trabalhando para que ele responda pelos crimes que está sendo acusado. A prisão deve ocorrer nos próximos dias”, declarou um representante da Polícia Civil. Enquanto isso, a população é orientada a manter a vigilância e reportar qualquer comportamento suspeito às autoridades.

O caso reforça a necessidade de atenção redobrada por parte de pais, educadores e moradores para proteger crianças e adolescentes. A Polícia Civil de Cambé tem atuado de forma incisiva em investigações desse tipo, contando com o apoio da comunidade para resolver crimes e garantir a segurança pública.

A reportagem acompanhará o desenrolar do caso e trará atualizações assim que o suspeito for preso. Enquanto isso, a população é incentivada a continuar colaborando com as autoridades, seja por meio de denúncias anônimas ou informações diretas.