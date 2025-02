Comércio de Cambé não funcionará durante período de Carnaval

O Carnaval está chegando, e o cambeense quer saber: o comércio de Cambé seguirá o mesmo cronograma de funcionamento de Londrina ou não?! Para saber mais sobre o assunto, a Coluna Bela Manchete conversou com o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina ( Sincoval) e com a Associação Comercial e Empresarial de Cambé (Acic), sobre o funcionamento do comércio nos dias que antecederão a folia e também durante a semana de Carnaval.

De acordo com o Sincoval, o comércio de rua em Londrina, funcionará nos seguintes horários: sábado (01/03): 09h às 18h, domingo (02/03): comércio fechado, segunda-feira (03/03): 08h às 18h, terça-feira (04/03): 08h às 18h

e na Quarta-feira de Cinzas (05/03): 08h às 18h. Ainda segundo o Sindicato, os shoppings e supermercados da cidade funcionarão normalmente.



Porém, o Sincoval pontuou que demais municípios da base territorial do Sindicato, devem considerar o período como feriado de Carnaval, caso a data seja Feriado Municipal, como é o caso de Cambé.

Em conversa com a presidente da Acic, Ester Koga, foi confirmada a informação de que em Cambé o comércio não funcionará em alguns dias no período de Carnaval. “Durante o período de Carnaval, o comércio de Cambé estará fechado. Na segunda-feira, dia 03/03 de março, o fechamento ocorre devido à compensação do expediente trabalhado no domingo, dia 22 de dezembro de 2024. Já na terça-feira, dia 04/03 de março, o comércio não abrirá em razão do Feriado Municipal de Carnaval, conforme estabelecido no calendário oficial do município. Já na quarta-feira de Cinzas,05/03, o comércio funcionará normalmente, das 9h às 18h”.

Ester finalizou a entrevista comentando que a Acic segue com seu compromisso de buscar o melhor para o comerciante da cidade. “Temos o compromisso de manter o comércio bem informado e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação aos horários ou demais informações”.

E você leitor, vai viajar no Carnaval?! Nos conte sobre seus planos para o começo de março. E continue acompanhando a Coluna Bela Manchete no site Portal Cambé.