Cambé realiza tradicional Festa do Trabalhador nesta quinta-feira com programação especial

A cidade de Cambé recebe nesta quinta-feira, dia 1º de maio, mais uma edição da tradicional Festa do Trabalhador, evento considerado um dos mais importantes da região. A celebração acontece no Centro Esportivo Castelo Branco, localizado na Rua Humberto Moreschi, nº 395, a partir das 9h, e contará com uma programação diversificada ao longo de todo o dia.

A realização é da Prefeitura de Cambé, com apoio da Associação Comercial e Industrial de Cambé (ACIC), Refriko, Baby Go Outlet, Outlet Center e FixaNet. A entrada é gratuita, mas a organização pede a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições e projetos sociais atendidos pelo programa Cambé que Acolhe. Quem colaborar com a doação participará de um sorteio de brindes exclusivos, como duas televisões de 50 polegadas acompanhadas de kits da Refriko, quatro jogos de mesa, 10 fones de ouvido sem fio, 10 caixas de som da ACIC e dois kits contendo dispositivos Alexa, oferecidos pela FixaNet.

O evento contará com uma ampla estrutura para receber o público. Estão previstos 20 food trucks de comidas e bebidas, espaço kids com brinquedos gratuitos, distribuição de pipoca e algodão-doce, feira de artesanato e um espaço inclusivo denominado “Somos todos especiais”. Haverá ainda ambulância de plantão e distribuição gratuita de água para garantir o bem-estar dos presentes.

A programação cultural terá início às 14h, com apresentações musicais. Abrindo o palco, Renan Rodrigues apresenta o show Pagodiei. Em seguida, sobe ao palco a banda paulista Rancheiros, trazendo o melhor do estilo country. Encerrando a programação musical, a banda Café Society retorna à festa pelo segundo ano consecutivo.

Diversas secretarias municipais estarão presentes no evento oferecendo serviços à população. A Secretaria de Educação e Cultura promoverá oficinas de móbiles sensoriais às 9h e 15h, linguagem em movimento das 11h às 15h e slackline das 16h às 18h. A Secretaria de Saúde disponibilizará o Ônibus da Mulher para atendimentos de saúde feminina, além de ações de orientação sobre saúde bucal e combate à dengue. A Secretaria de Assistência Social realizará a arrecadação de alimentos e distribuirá materiais da campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito prestará informações sobre CNH, veículos, pontuação e o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), além de realizar a emissão de credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. O Ciretran de Cambé participará com atividades lúdicas para crianças, como trilha de trânsito no tapete, uso de óculos de realidade virtual e pintura.

A programação esportiva inclui a fase final do tradicional Torneio Primeiro de Maio, organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Do total de 53 equipes inscritas inicialmente, 12 times seguem na disputa. A grande final será realizada às 15h.

Para garantir a segurança dos participantes, haverá revista na entrada do evento. A entrada de bebidas alcoólicas, refrigerantes, narguilés e garrafas de vidro será proibida.

O trânsito nas imediações do Centro Esportivo Castelo Branco será alterado. A partir das 6h30 do dia 1º de maio, agentes de trânsito realizarão bloqueios nos cruzamentos da Rua Humberto Moreschi com a Rua Veneza, Rua Bento Munhoz da Rocha Neto e Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza. Apenas moradores terão acesso liberado nas áreas interditadas.

A Festa do Trabalhador de Cambé promete ser um dia de celebração, serviços e entretenimento para toda a família.